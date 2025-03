Scampia, tenta di occultare un cofanetto di cobret: arrestato Manette per un 46enne

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti dell’uffico prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Germi hanno notato due persone confabulare, con fare guardingo, nei pressi di un giardino condominiale i quali, accortosi della presenza degli operatori, si sono dati a repentina fuga al fine di eludere il controllo, uno di essi, identificato poi per il 46enne, durante la fuga ha tentato di occultare un cofanetto nei pressi di un albero, all’interno dei giardinetti.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto trovandolo in possesso di un involucro di cobret e di 10 euro, mentre nel cofanetto gli operatori hanno rinvenuto 21 involucri della stessa sostanza, per un totale complessivo di 19.5 grammi circa; l’altro fuggitivo, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestati.