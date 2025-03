Materdei, alla vista della polizia tentano la fuga: un arresto e una denuncia Nei guai un 33enne e un 22enne

La polizia ha arrestato un 33enne napoletano con precedenti, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato un 22enne napoletano, per gli stessi reati.

In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Materdei, hanno notato due uomini a bordo di uno scooter il cui conducente, identificato poi per il 33enne, alla vista degli operatori, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, ne è nato un lungo inseguimento tra i dedali del quartiere sanità, durante la fuga, il conducente dello scooter ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Foria, ha cambiato repentinamente direzione impattando violentemente contro la moto dei poliziotti, rovinando al suolo.

La caduta non è bastata a far desistere i fuggitivi, difatti, una volta a terra i prevenuti, al fine di guadagnarsi la fuga, hanno iniziato a colpire i poliziotti che non poche difficoltà e dopo una colluttazione li hanno bloccati.