Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: due arresti Proseguono i servizi straordinari di prevenzione e controllo della questura di Napoli

La polizia ha arrestato due napoletani, di 30 e 33 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il 30enne è stato, anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato San Paolo, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione nel rione Traiano, dove hanno sorpreso il 30enne che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di ostacolare loro l’accesso.

Gli operatori, non senza difficoltà, sono entrati nell’appartamento in questione ed hanno rinvenuto un involucro di cocaina del peso di 10 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 355 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Nella mattinata odierna, invece, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, all’angolo con via Santa Maria delle Grazie a Loreto, hanno notato il 33enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 4 involucri di crack e di 50 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata. Per questi motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.