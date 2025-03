Contatore di un'abitazione manomesso: denunciata una donna L'accusa è di furto aggravato di energia elettrica

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano. In particolare, gli agenti del commissariato Secondigliano, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e la collaborazione dei tecnici Enel, hanno identificato 63 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllati 30 veicoli. Nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato uno stabile di via Del Cassano ed hanno accertato che il contatore di un’abitazione era stato manomesso. Per tali motivi, la proprietaria è stata denunciata per furto aggravato di energia elettrica.