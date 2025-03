Tenta il suicidio in piazza a Torre del Greco, salvato dai carabinieri Un 33enne in codice rosso all'Ospedale del Mare

I carabinieri della stazione di Torre del Greco sono intervenuti in piazza del Plebiscito dove un uomo ha tentato il suicidio lanciandosi dal parapetto della piazza adiacente il Palazzo baronale, sede del Comune. I militari hanno trattato per i piedi il 33enne facendogli evitare la caduta nel dirupo sottostante. L'uomo è finito così nel piazzale più vicino. Il 33enne è stato trasferito in codice rosso all'Ospedale del Mare, la prognosi è riservata.