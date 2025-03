Morti su lavoro, Orsini: subito un tavolo con i sindacati Il presidente di Confindustria a margine di un convegno a Palazzo Partanna

"Credo che questa sia una grande disgrazia per noi, ovviamente serve fare di tutto perché le morti sul lavoro, gli incidenti sul lavoro vengono eliminati e sconfitti. Io credo che sia veramente una sconfitta per il mondo dell'impresa". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del suo intervento all'Unione Industriali di Napoli per l'accordo tra Confindustria e Intesa San Paolo. Per Orsini "assieme a tutti i sindacati oggi serve trovarsi velocissimamente per fare un tavolo proprio sugli incidenti sul lavoro. Quando si parla di incidenti sul lavoro dobbiamo mettere ad alto la prevenzione perché noi non possiamo parlare purtroppo di fatti accaduti ma dobbiamo prevenire queste tragedie soprattutto di ragazzi giovani. Quindi siamo molto vicini alle famiglie in questo momento", ha concluso Orsini.