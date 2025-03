Cittadino russo pestato brutalmente in strada per noia: presi due minori Svolta nelle indagini dei carabinieri

Sono stati in due, entrambi minorenni, di 16 anni gli autori dell'assurdo brutale persaggio di un cittadino di nazionalità russa, ma residente a Napoli senza alcuna motivazione. Lo hanno colpito per noia con estrema ferocia mentre era seduto davanti ad un bar a bere tranquillamente una birra. L'ignobile gesto è avvenuto il pomeriggio dello scorso 24 marzo in Piazza Muzii nel quartiere Arenella.

Il 34enne è stato scaraventato a terra e colpito ripetutamente a calci e pugni. Poi la fuga dei due minori come se nulla fosse, sotto l'occhio di testimoni e telecamere presenti nella zona.

Indagini lampo da parte dei carabinieri che nella serata di ieri hanno portato alla svolta. Gli uomini del nucleo operativo del Vomero e della stazione Arenella hanno identificato i minorenni e denunciato per lesioni personali in concorso. Indagini che non si sono affatto concluse e che potrebbero portare anche a nuovi sviluppi.