Oltre 350 sfollati a Napoli a causa delle scosse di terremoto Sono 164 i nuclei familiari per un totale di 353 individui costretti ad abbandonare le proprie case

A causa degli eventi sismici che stanno colpendo i Campi Flegrei, sono oltre 350 le persone sfollate a Napoli. Secondo gli ultimi aggiornamenti, 164 nuclei familiari, per un totale di 353 individui, sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.

Di queste, 108 persone (38 nuclei familiari) sono ospitate in strutture alberghiere messe a disposizione dalle autorità locali, mentre le restanti 215 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione. In particolare, nell'hub di accoglienza di via Acate sono attualmente ospitate 12 persone (7 nuclei familiari), mentre nella struttura di Marechiaro "San Francesco d'Assisi" sono accolte 18 persone (6 nuclei familiari).

Il continuo monitoraggio della situazione e gli interventi delle autorità competenti sono necessari per garantire la sicurezza e il benessere degli sfollati, in attesa di un possibile ritorno alle proprie abitazioni. L'emergenza, legata alle scosse sismiche, ha messo a dura prova le famiglie coinvolte, che ora stanno affrontando una difficile situazione.