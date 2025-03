De Luca: "le morti sul lavoro sono un'emergenza per l'Italia" Il presidente ha sottolineato la necessità di un intervento più efficace delle istituzioni

Le morti sul lavoro sono diventate un problema urgente e ineludibile per l'Italia. È quanto affermato dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha commentato gli ultimi tragici incidenti mortali verificatisi sul posto di lavoro. In una dichiarazione rilasciata a margine di una visita al Policlinico di Napoli, De Luca ha sottolineato la necessità di un intervento più efficace da parte delle istituzioni.

"Si dovrebbe porre il problema al Ministero del Lavoro e alle agenzie che dovrebbero controllare la sicurezza sul lavoro", ha dichiarato il governatore, ribadendo l'importanza di un controllo rigoroso per garantire la sicurezza dei lavoratori, in particolare nei cantieri.

De Luca ha aggiunto che, per quanto riguarda la Campania, la situazione è monitorata attentamente dall'Asl, che effettua controlli severi per assicurarsi che vengano rispettate le normative di sicurezza. Tuttavia, il governatore ha evidenziato che la sicurezza sul lavoro è una questione che richiede un'azione continua e coordinata a livello nazionale.

"È davvero diventata un'emergenza nel nostro Paese", ha concluso De Luca, richiamando l'attenzione sulla necessità di implementare misure più efficaci e tempestive per prevenire incidenti sul lavoro e tutelare la vita dei lavoratori italiani.

L'appello del governatore si inserisce in un contesto più ampio, in cui l'Italia sta cercando di affrontare il tragico fenomeno delle morti sul lavoro, un problema che continua a crescere nonostante gli sforzi per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.