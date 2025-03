Polizia locale salva un cane maltrattato L'animale era rinchiuso in un piccolo locale in condizioni igienico-sanitarie deplorevoli

Durante un sopralluogo in Via Ausilio, nell'area ex mercato ortofrutticolo, gli agenti della U.O.T.P. della Polizia Locale di Napoli hanno scoperto un cane meticcio in gravi condizioni. L'animale era rinchiuso in un piccolo locale in condizioni igienico-sanitarie deplorevoli e sigillato da una rete metallica, all'interno di una struttura fatiscente e abbandonata.

Immediatamente, gli agenti hanno richiesto l'intervento del personale veterinario della ASL Napoli 1. Il cane è stato prelevato, microchippato e trasferito presso una struttura adeguata, dove potrà ricevere tutte le cure necessarie per il suo recupero.

Questo intervento evidenzia l'importante ruolo delle forze dell'ordine nella tutela degli animali e nel contrasto ai maltrattamenti, garantendo la sicurezza e il benessere degli esseri viventi in città.