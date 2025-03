Porta Capuana, perseguita e tenta di aggredire i condomini: arrestato 52enne Dovrà rispondere di atti persecutori e minacce aggravate

La polizia ha arrestato un 52enne per atti persecutori e minacce aggravate. In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti presso uno stabile per la segnalazione di un uomo che stava minacciando delle persone.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da due condomini i quali, indicando il soggetto in questione, che nel frattempo si era barricato all’interno dell’ex portineria dello stabile, hanno raccontato che lo stesso, come già avvenuto in precedenti occasioni, li aveva dapprima minacciati con un bastone di legno per poi tentare di colpirli con un martello ed una spada.

Gli operatori hanno bloccato l'uomo e rinvenuto, nella portineria, il bastone di legno, due spade, di cui una da cerimonia, ed il martello. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.