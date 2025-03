Sorpreso con borse di note griffe e accessori di moda contraffatti: denunciato Nei guai un 32enne senegalese fermato dalla polizia

La polizia ha denunciato un 32enne senegalese, con precedenti e irregolare sul territorio nazionale, per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara, hanno notato un uomo con un grosso borsone in spalla; in quei frangenti, lo stesso, accortosi della loro presenza, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 23 borse, 9 portafogli, cinturini e foulard per un totale di 40 pezzi, tutti riportanti noti marchi di alta moda contraffatti, di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza. Per tali motivi, l’indagato è stato denunciato.