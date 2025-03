L'autista di un autocarro carico di rame provoca incidente e si dà alla fuga Indaga la polizia locale

Gli agenti dell'Unità San Lorenzo della Polizia locale di Napoli sono intervenuti per rilevare un incidente stradale tra un’auto ed un camion in Via Rosa dei venti.

Gli agenti hanno accertato che l’autocarro, non riuscendo a percorre un tratto di strada in salita, era retrocesso impattando contro il veicolo che lo seguiva e che, alla richiesta del conducente dell’autoveicolo di far rilevare l’incidente dai vigili, l’autista del camion si era dato alla fuga lasciando il veicolo sul posto.

Dai controlli della Polizia locale è emerso come l'autocarro fosse sprovvisto di assicurazione e di proprietà di una persona irreperibile, intestatario di decine di veicoli. All'interno è stato inoltre rinvenuta una ingente quantità di cavi di rame, probabilmente rubato.

Sia il veicolo che il carico sono stati sequestrati, mentre le indagini proseguono.