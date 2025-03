Scoperta macelleria abusiva: 3 quintali di carne in pessime condizioni igieniche Denunciato e multato un cittadino senegalese

Gli agenti della Polizia locale di Napoli, insieme al personale dell’Asl Napoli 1, hanno individuato in via Torino una macelleria abusiva condotta da un cittadino senegalese.

È stata accertata la presenza di circa 3 quintali di carne priva di bollinatura sanitaria e detenuta in pessime condizioni igienico sanitarie. La macelleria è stata posta sotto sequestro, così come la carne, e l'uomo è stato denunciato. Per lui anche una maxi multa di 12.500 euro.