Femminicidio a Napoli: uccisa una 44enne nella zona di Piedigrotta Indagini in corso da parte della polizia scientifica

Ennesimo femminicidio in Campania. Teatro della tragedia Napoli, dove una donna di 44 anni è stata uccisa dal compagno. E' successo in via Camillo Cucca 12, nella zona di Piedigrotta. Sul posto la polizia scientifica. Secondo indiscrezioni, la vittima sarebbe stata strangolata. Sul posto il pm e il medico legale.

Un fine marzo terrificante in Italia. Il femminicidio di Napoli è avvenuto a poche ore di distanza dalla morte di Laura Papadia, 37 anni, la giovane donna uccisa brutalmente dal marito Gianluca Romita a Spoleto.

Nel 2025, l'osservatorio nazionale femminicidi ha registrato 13 casi in Italia, di cui 8 femminicidi a cui vanno aggiunti Napoli e Spoleto. Sono stati inoltre segnalati almeno 9 tentati femminicidi.

L'attenzione del Governo:

Il consiglio dei ministri nei giorni scorsi ha approvato lo schema di disegno di legge recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", proposto dai ministeri della Giustizia, dell'Interno, per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità, per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa.

Il provvedimento prevede l'introduzione nel sistema giuridico italiano del reato di femminicidio, qualificando come tale il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l’esercizio dei suoi diritti e l’espressione della sua personalità.

Tra le altre misure previste, l'introduzione nei confronti dei detenuti colpevoli di reati del codice rosso di limitazioni all'accesso ai benefici previsti dalla legge; la presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari in sede di scelta delle misure cautelari; informazioni, su loro richiesta, ai parenti della vittima in caso di evasione, scarcerazione, revoca e sostituzione delle misure applicate all’imputato o al condannato.