Stroncato da un malore alla scuola calcio, 14enne muore davanti ai compagni La tragedia è avvenuta prima dell'allenamento: indagano procura e carabinieri

Tragedia ieri sera a Napoli, dove un 14enne è morto stroncato da un malore prima di un allenamento. Il fatto è vvenuto in una scuola calcio di via Selva Cafaro.

Ad assistere alla scena anche i giovanissi compagni della vittima, scioccati per l'accaduto. Inutili purtroppo i soccorsi, per il 14enne non c'è stato nulla da fare.

Oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i carabinieri. Disposta l'autopsia per chiarire le cause della tragedia.