Napoli, Piazza Nolana: sorpreso con la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 22enne marocchino

La polizia ha arrestato un 22enne marocchino con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare all’angolo tra Piazza Nolana e Corso Garibaldi, hanno sorpreso un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad alcune persone; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente, facendo perdere le loro tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il 22enne che, accortosi della loro presenza, ha tentato di darsi alla fuga finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di hashish del peso complessivo di 46 grammi circa, di 200 compresse di un farmaco classificato come sostanza stupefacente psicotropa e di 50 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.