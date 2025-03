Opere abusive in via de la Salle, sequestro della Polizia locale Denunciato penalmente il trasgressore

A seguito di una segnalazione relativa alla realizzazione di due rampe in cemento non autorizzate su uno scivolo di accesso a un passo carraio, gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata hanno effettuato un sopralluogo in Via S. Giovanni Battista de la Salle, accertando l’effettiva presenza delle opere abusive. Il proprietario è stato sanzionato, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Durante il controllo è stata inoltre ispezionata un’area accessibile dallo stesso civico, riscontrando un cambio di destinazione d’uso senza titolo edilizio. Nello specifico, la realizzazione di una platea in cemento armato risultava funzionale all’attività di un’autorimessa abusiva, confermata dalla presenza di diversi veicoli non appartenenti al proprietario del terreno. L’accesso all’area avveniva mediante un cancello elettronico utilizzato da diverse persone, e tramite una seconda entrata, risultata abusiva poiché realizzata mediante un’apertura non autorizzata nel muro perimetrale.

Alla luce di quanto accertato, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro penale preventivo dell’area e ha denunciato il proprietario del terreno per invasione di terreni ed edifici, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, nonché per violazioni del Testo Unico sull’Edilizia.