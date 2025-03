Controlli a Secondigliano: 40 persone identificate e diverse sanzioni Sono stati effettuati anche controlli su esercizi commerciali e attività locali

La Polizia di Stato ha condotto un ampio servizio di controllo del territorio a Secondigliano, focalizzandosi in particolare su via della Bussola. Il controllo, che ha visto il coinvolgimento di numerosi enti e forze dell'ordine, tra cui il Commissariato di Secondigliano, la Polizia Locale di Napoli, l'Ispettorato del Lavoro e l'ASL Na1 Centro, ha portato a identificare 40 persone e controllare 47 veicoli.

Tra le azioni rilevanti, due veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa e sono state emesse sei multe per violazioni del Codice della Strada. Inoltre, 16 veicoli in stato di abbandono e senza assicurazione sono stati rimossi.

Durante il servizio, sono stati effettuati anche controlli su esercizi commerciali e attività locali. Un titolare è stato sanzionato per la mancanza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e per l'occupazione abusiva di suolo pubblico. Un altro esercizio, una sala giochi, ha visto il titolare denunciato per diverse irregolarità, tra cui la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti e la mancanza di autorizzazioni per la vendita di prodotti alimentari e alcolici. Inoltre, gli agenti hanno sorpreso un cane sprovvisto di microchip e con le orecchie recise, portando alla denuncia del titolare per maltrattamenti sugli animali.

Anche tre alloggi di edilizia popolare sono stati oggetto di controllo, con gli occupanti denunciati per furto aggravato di energia elettrica e occupazione abusiva di terreni ed edifici. Infine, in un vano scale di un edificio della zona, è stato rinvenuto uno zainetto contenente due pistole replica, sequestrate dalle forze dell'ordine.