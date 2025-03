Pusher arrestato dalla Polizia di Stato: sanzionato il suo cliente Il pusher è un 32enne cubano con precedenti penali per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

La Polizia di Stato ha arrestato un 32enne cubano, con precedenti penali specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento, condotto dagli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, è avvenuto dopo un'operazione di controllo in un'area centrale di Napoli.

Gli agenti hanno notato il 32enne mentre consegnava un pacchetto a un acquirente e, dopo averli bloccati, hanno trovato l'acquirente in possesso di una dose di cocaina appena acquistata. Alla vista degli agenti, il pusher ha cercato di disfarsi di alcuni involucri e si è dato alla fuga. Tuttavia, gli agenti lo hanno prontamente inseguito e bloccato. Durante la perquisizione, è stato trovato un grammo di cocaina all'interno degli involucri.

Il pusher è stato arrestato e trasferito in carcere, mentre l'acquirente, un uomo che aveva appena acquistato la droga per uso personale, è stato sanzionato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.