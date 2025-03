Controlli dei carabinieri a Napoli, movida nel mirino tra Vomero e Chiaia 231 giovani identificati. Denunce e sequestri

Weekend di controlli per i carabinieri del comando provinciale di Napoli: nel mirino la movida partenopea nel quartiere Vomero e nella zona dei baretti di Chiaia. I militari hanno setacciato le strade utilizzando i dispositivi per l'alcol test e hanno aumentato i controlli nei locali. Sono stati 231 i giovani identificati e 81 i veicoli controllati con 10 scooter sequestrati e 41 sanzioni al codice della strada. Tolleranza zero per i parcheggiatori abusivi con sei persone denunciate già sottoposte a Dacur.

Durante le operazioni i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato l'amministratore e il gestore di un noto locale di via Nazario Sauro. Nel locale i carabinieri hanno trovato 322 persone a fronte della capienza massima consentita di 130. I militari hanno fatto defluire la folla e non ci sono stati problemi di ordine pubblico nonostante i 192 ragazzi in più. Denunciato anche il socio di un famoso ristorante di via Crispi.

I militari, insieme al personale dell'Enel, hanno riscontrato la manomissione del contatore di energia elettrica che non consentiva la corretta misurazione della fatturazione rispetto ai consumi. Controllati altri 5 esercizi commerciali della movida dove sono state applicate 12 prescrizioni. Nel quartiere Vomero i carabinieri della locale compagnia hanno segnalato 5 giovanissimi trovati in possesso di modiche quantità di droga e hanno denunciato un 44enne trovato in possesso di attrezzi utili per lo scasso. Denunciato anche un 43enne che si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test.