Scampia: sorpreso con la droga dalla polizia e arrestato Manette per un 22enne napoletano

La polizia ha arrestato un 22enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Rosa, hanno notato un giovane che, con fare guardingo, stava stazionando a bordo strada.

Insospettiti dall’atteggiamento del soggetto, i poliziotti hanno posto in essere un servizio di osservazione che ha avuto positivo riscontro poiché, poco dopo, è stato avvicinato da una persona a bordo di un’auto alla quale, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dall’intercapedine di un muro ivi presente.

Pertanto, gli operatori sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando il giovane che è stato trovato in possesso di 70 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa, di un involucro di marijuana e di un telefono cellulare mentre, all’interno dell’intercapedine, da cui era stato visto prelevare la sostanza, gli agenti hanno rinvenuto una busta tipo shopper contenente 40 stecche di hashish del peso complessivo di 110 grammi circa, 8 involucri di marijuana del peso di 11 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato. L’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.