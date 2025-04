Incidente mortale a Napoli, perde la vita motociclista di 39 anni Il sinistro sulla provinciale che da Casavatore porta a Napoli: in sella anche un minorenne

Un altro incidente mortale sulle strade di Napoli: l'ultima tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 23, sulla Provinciale che da Casavatore conduce alla città capoluogo.

A perdere la vita un motociclista di 39 anni che, per cause da accertare, ha perso il controllo finendo prima contro un'auto in sosta e successivamente invadendo la corsia di marcia opposta, scontrandosi con una Opel Agila che transitava in quel momento.

Per il motociclista non c'è stato nulla da fare, nonostante l'immediato trasporto all'ospedale Cardarelli di Napoli.

A bordo anche un passeggero minorenne, ricoverato - ma non in gravi condizioni - alla clinica Villa dei fiori di Acerra.

Le indagini sono affidate alla Polizia locale di Napoli, che ha sequestrato i veicoli coinvolti ed effettuato il test tossicologico sul conducente dell'Opel Agila.