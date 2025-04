Chiara Jaconis, sei mesi di silenzio dopo la morte ai quartieri spagnoli La consigliera Muscarà: "La verità non può aspettare"

"Sono trascorsi oltre sei mesi dalla tragica scomparsa di Chiara Jaconis, la giovane turista padovana colpita mortalmente da un oggetto caduto dall’alto mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli. Eppure, il silenzio su questa vicenda è assordante.

La famiglia Jaconis continua a chiedere verità e giustizia, ma dalle istituzioni e dagli organi competenti non arrivano risposte - ha dichiarato la consigliera Mari Muscarà -. Come consigliera regionale indipendente, esprimo la mia piena solidarietà alla famiglia Jaconis e chiedo con forza che si faccia chiarezza. È inaccettabile che un caso così grave venga dimenticato, quasi archiviato, mentre restano aperte tutte le domande su quanto accaduto.

La sicurezza nelle nostre città non può essere lasciata al caso. È compito delle istituzioni, locali e regionali, mantenere alta l’attenzione, non solo per onorare la memoria di Chiara, ma per garantire che tragedie come questa non accadano mai più. Chiedo alle autorità giudiziarie di aggiornare pubblicamente sull’andamento delle indagini e di intervenire con determinazione per individuare eventuali responsabilità. Non possiamo accettare che la morte di una giovane donna venga dimenticata nel silenzio generale.