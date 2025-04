Porta Nolana: sorpresi con la droga e arrestati dalla polizia In manette due uomini di 33 e 38 anni

La polizia ha arrestato un 38enne beneventano e un 33enne napoletano, entrambi con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, hanno notato una donna avvicinarsi con fare guardingo ad un uomo, identificato poi per il 38enne, il quale, dopo aver ricevuto una banconota dalla donna, l’ha indirizzata verso un altro uomo, identificato poi per il 33enne, che, dopo aver prelevato qualcosa da un fazzoletto arrotolato poco distante, lo ha consegnato alla predetta che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato gli indagati trovando il 38enne in possesso di una banconota da 10 euro, mentre il 33enne è stato trovato in possesso di una banconota da 20 euro; all’interno del fazzoletto, invece, dove l’uomo aveva prelevato la sostanza, gli operatori hanno rinvenuto 15 involucri di crack del peso di 2,5 grammi. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.