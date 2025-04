Banda del buco, nuovo colpo alle Poste di via Argine Portata via ingente quantità di denaro. Lo scorso 2 marzo colpo da 500mila euro

Rapina all'ufficio postale di via Argine, la scorsa notte a Napoli. Ignoti, dopo aver divelto la grata del bagno posteriore dell'istituto, sono entrati all'interno delle poste. Bancomat e cassaforti sono state svuotate. Le indagini sono in corso, ma da una prima quantificazione sembra che sia stata portata via una ingente quantità di denaro. Sono stati i carabinieri della compagnia Poggioreale ad intervenire alla sede dell'ufficio postale di via argine 422 allertati dal personale all'apertura degli uffici. L'ultimo grosso 'colpo' in ufficio postale di Napoli fu messo in atto lo scorso 2 marzo quando i rapinatori svuotarono il caveau per un bottino vicino al mezzo milione