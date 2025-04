Si scaglia con violenza contro i poliziotti durante un controllo: arrestato Manette ai polsi di un 26enne cubano

La polizia ha arrestato un 26enne cubano per evasione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e, denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio dello Stato e false attestazioni sull’identità personale a pubblico ufficiale.

In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Mancini, hanno controllato un’autovettura con due uomini a bordo. A seguito degli accertamenti, i poliziotti non hanno riscontrato irregolarità per quanto concerne il conducente, mentre il passeggero, mostratosi insofferente al controllo, ha riferito agli agenti delle generalità, risultate poi essere false, affermando di non avere documenti al seguito.

Gli operatori, insospettiti dal comportamento dell’uomo, hanno deciso di condurlo presso gli uffici di polizia per ulteriori controlli in merito alla sua identità ma il prevenuto, in quei frangenti, ha provato a darsi alla fuga scagliandosi contro di loro finché non è stato bloccato dopo una colluttazione, anche grazie all’intervento di altri equipaggi intervenuti sul posto.

Dagli accertamenti di seguito eseguiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. L’uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, per questi motivi, lo hanno arrestato.