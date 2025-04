Secondigliano: violazioni codice stradale e occupazioni abusive suolo pubblico Servizio straordinario di controllo del territorio da parte della polizia

Gli agenti del commissariato Secondigliano, in collaborazione di personale della Polizia Locale di Napoli - U.O. Secondigliano, U.O. Tutela Ambiente, U.O. Motociclisti e U.O. Tutela Edilizia, dell’Ispettorato del lavoro, dell’ASL Na1 Centro - U.O.S.D. Prevenzione Collettiva e Servizio Veterinario, unitamente ai tecnici ENEL e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 94 persone, di cui 41 con precedenti di polizia, controllato 67 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, e contestato 21 violazioni del Codice della Strada.

Nel corso del medesimo servizio, sono stati controllati 5 esercizi commerciali, i cui titolari sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancanza di autorizzazioni di ampliamento dei locali, per mancanza di autorizzazioni per la vendita di bevande alcoliche o di prodotti alimentari, per mancanza di autorizzazioni per l’installazione di tende da sole e per mancata differenziazione dei rifiuti.

Ancora, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale di via Dante ed hanno accertato che il contatore dell’attività era stato manomesso; per tali motivi, il titolare è stato denunciato per furto aggravato di energia elettrica; lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancata autorizzazione per la vendita delle bevande alcoliche e per mancata autorizzazione per l’istallazione di tende da sole; ancora, al predetto, sono state imposte alcune prescrizioni per carenze igienico-sanitarie e sequestrati 60 kg di mitili e 30 kg di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione.