Non si ferma all'alt e travolge un poliziotto: arrestato Manette per un 34enne napoletano

La polizia ha arrestato un 34enne napoletano con precedenti, per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via Casanova all’angolo con via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo a bordo di un motociclo che, con fare circospetto, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, investendo uno degli operatori e facendolo rovinare al suolo.

I poliziotti, con non poche difficoltà, hanno bloccato il 34enne trovandolo in possesso di una bustina di hashish del peso di 0,2 grammi circa. Inoltre, gli operatori, lo hanno sanzionato per guida con patente di categoria diversa e per mancata copertura assicurativa. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.