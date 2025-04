Alloggi occupati abusivamente, doppio blitz della Polizia locale a Napoli Controlli e denunce alla Sanità e a Scampia

Gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Patrimonio, a seguito di una segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti in Via San Vincenzo, quartiere Sanità, accertando l’occupazione abusiva di 2 abitazioni di proprietà del Comune di Napoli da parte di altrettante persone che, oltre ad occupare gli immobili, stavano eseguendo lavori edili di natura strutturale senza alcuna autorizzazione.

I due sono statidenunciati e gli immobili sequestrati.

Gli agenti sono poi intervenuti presso un alloggio di proprietà "A. C. E. R." al Largo Nicola Abbagnano a Scampia, dove un'altra persona aveva occupato l’immobile ed eseguito lavori edili abusivi. Anche questo immobile è stato posto in sequestro e come gli altri 2 ritornerà nella disponibilità del patrimonio immobiliare comunale.