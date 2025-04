Perde il controllo dello scooter e cade in una scarpata: salvato dai poliziotti In strada solo un motociclo adagiato al suolo

Perde il controllo dello scooter, cade di notte in una scarpata e perde conoscenza: 22enne ritrovato e salvato dalla Polizia di Stato. I poliziotti hanno tratto in salvo un ragazzo di 22 anni di NAPOLI che, dopo aver perso il controllo del suo motociclo, era rovinato in una scarpata. Dopo la segnalazione di incidente stradale, nei pressi dello svincolo autostradale direzione Strada Statale 162 Acerra-Afragola, i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di NAPOLI Nord, giunti sul posto, hanno trovato un motociclo adagiato al suolo e privo di conducente. Dalle tracce di rigatura sull'asfalto lasciate dal motociclo per oltre 20 metri, gli agenti hanno subito intuito che il conducente, molto probabilmente, poteva essere rimasto ferito nell'incidente e, pertanto, avevano contattato tutti gli ospedali della zona al fine di rintracciarlo. Non trovandolo, a quel punto i poliziotti hanno intrapreso le ricerche del conducente nella scarpata oltre la carreggiata, calandosi con l'aiuto di una corda da traino in dotazione al veicolo di servizio, dove tra folti cespugli di rovi hanno poi ritrovato un ragazzo privo di sensi con ancora indosso il casco. Pertanto, i poliziotti hanno immediatamente allertato i soccorsi medici e richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per riuscire a riportare in sicurezza il ragazzo che, nel frattempo, grazie all'intervento degli agenti aveva ripreso conoscenza. Il giovane è stato poi trasportato presso l'ospedale Cardarelli di NAPOLI per le cure necessarie.