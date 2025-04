Torre Annunziata, rione setacciato palmo a palmo: trovate armi e droga Inferto un duro colpo alla criminalita organizzata della zona

Droga e armi, tante armi. A Torre Annunziata i carabinieri hanno effettuato una serie di perquisizioni e rastrellamenti nel rione delle carceri grazie al prezioso contributo dei carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria e unità cinofile.



Un intero rione setacciato palmo a palmo. All’interno di uno stabile abbandonato è stato rinvenuto un borsone.

Al suo interno una pistola mitragliatrice Uzi con il relativo munizionamento, un fucile a pompa carico e pronto a sparare, due pistole – una browning e una 357 magnum – e 40 cartucce di vario calibro.

Nel borsone anche un chilo di cocaina, un chilo di hashish, un chilo e mezzo di marijuana, 2 bilancini e diverso materiale per il confezionamento della droga. Le armi sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.almo