Rapina in un'attività commerciale: arriva la polizia e arresta due persone Movimentato episodio in piazza Garibaldi a Napoli

La polizia ha arrestato due giovani originari del Marocco di 23 e 22 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale e con precedenti, per rapina impropria.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in piazza Garibaldi per la segnalazione di una lite all’interno di un’attività commerciale.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno notato la titolare dell’esercizio commerciale che ha indicato loro due ragazzi, gli stessi, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi frettolosamente finché non sono stati bloccati e trovati in possesso di alcuni pacchetti di gomme, caramelle e cioccolato.

La donna ha raccontato che, poco prima, i due, dopo aver asportato i prodotti alimentari, l’avevano aggredita fisicamente, al fine di guadagnarsi l’impunità.

Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.