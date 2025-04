Disastro in rimessa: incendio ha distrutto una cinquantina di natanti Si indaga sulle cause, ingenti i danni

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno avviato le indagini per chiarire le cause del disastroso incendio che ha interessato un rimessaggio per barche di via delle Colmate.

Le fiamme hanno distrutto una cinquantina di natanti, posizionati all'interno della struttura. Si cerca di capire cosa abbia provocato il rogo. Ingenti i danni.