Napoli: sorpresi con la droga e arrestati In manette due spacciatiori

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 40enne nigeriano con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Soprammuro, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà, il prevenuto, trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina, 3 involucri di hashish, 3 bustine di marijuana e 20 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Ancora, nell’ambito del medesimo servizio, nella serata di ieri, i poliziotti hanno notato in via Porta Capuana un altro uomo compiere lo stesso scambio di soldi-sostanza stupefacente con un’altra persona.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto e, con non poche difficoltà e dopo una collutazione, l’hanno bloccato identificandolo per un 33enne nigeriano con precedenti di polizia, anche specifici, che è stato trovato in possesso di 8 involucri di cocaina, un involucro di hashish e di 20 euro; inoltre, gli operatori hanno bloccato anche l’acquirente che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.