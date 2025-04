Droga e spaccio nei quartieri della città: arrestati due napoletani Attenzione altissima al fenomeno da parte della polizia

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 54enne napoletano con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Vetriera Vecchia, nel quartiere Vicaria, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa da una busta e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il 54enne trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina, 2 pezzi di hashish, una busta contenente 34 grammi di marijuana e 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Ancora, nell’ambito del medesimo servizio, i poliziotti hanno notato in via Don Lorenzo Milani, nel quartiere Scampia, un altro uomo che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa da una inferriata e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il un 40enne napoletano, con precedenti, anche specifici, trovandolo in possesso di 180 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, nei pressi della inferriata, 5 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 6 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato dal personale operante per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.