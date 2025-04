Ai domiciliari per stalking: va sotto casa della moglie con mazza da baseball La vittima in quel momento era dai carabinieri

E’ sottoposto agli arresti domiciliari ma non contento evade dalla propria abitazione di Casoria e raggiunge l’appartamento di sua moglie a Scampia. Quello che stiamo per raccontare riguarda una storia complessa, andiamo per ordine.



Lui ha 40 anni ed è ai domiciliari dal 5 aprile per un “codice rosso” in danno di un’altra donna e per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, infatti, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e la nuova compagna lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, da qui l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari in quel di Casoria.



Siamo ora alla notte del 7 aprile e il 40enne minaccia al telefono sua moglie. La offende e la denigra, vuole che gli porti il figlio ma lei si oppone, il piccolo sta dormendo e comunque non vuole correre rischi. Già in passato la donna aveva subìto violenze con lividi evidenti anche a causa della talassemia di cui soffre. Fatti mai denunciati. Parte la video chiamata e il messaggio è inequivocabile “Se non mi porti il bambino vengo e ti apro a testa!”. La donna chiude la chiamata.

Il 40enne a quel punto evade dalla propria abitazione di Casoria e va sotto casa della moglie. La donna resiste e non apre. L’uomo si allontana.

Minacce di morte si ripetono tra messaggi e telefonate. Passa la mattinata e la donna fortunatamente si convince. La 42enne va nella caserma dei carabinieri di Scampia per denunciare quanto avvenuto durante la notte. L’ennesimo episodio di vessazione psicologica questa volta viene denunciato.

In quei minuti a Casoria, all’uomo viene notificato la comparizione all’interrogatorio di garanzia per l’arresto del 5 aprile.

Il 40enne perde la testa, impugna una mazza da baseball e va a casa della moglie. Fortunatamente non trova nessuno a casa, non sa che la moglie lo sta denunciando. Con quella mazza l’uomo distrugge il citofono di quella che era l’abitazione coniugale e non contento danneggia l’auto della donna per poi fuggire.

I vicini di casa chiamano il 112 e i carabinieri di Scampia analizzano in tempo reale le immagini dei sistemi di videosorveglianza grazie alle quali si vede il raid appena avvenuto. I carabinieri di Casoria vengono allertati e trovano l’uomo in casa. Arrivano anche i carabinieri di Scampia che trovano la mazza da baseball appena utilizzata. L’uomo viene arrestato per evasione.