Via Salvator Rosa, sequestrato B&B ristrutturato senza autorizzazione In azione la Polizia locale

Un appartamento in via Salvator Rosa a Napoli, adibito ad attivita' ricettiva extralberghiera e facente parte di un edificio dichiarato di particolare interesse culturale, e' stato sequestrato al termine di accertamenti dal personale dell'Unita' Operativa Avvocata della Polizia locale. L'immobile in questione e' stato oggetto, precedentemente, di lavori di manutenzione straordinaria in assenza dell'autorizzazione preventiva della Soprintendenza. I responsabili dell'attivita' sono stati deferiti all'autorita' giudiziaria.