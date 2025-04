Cede sostanza stupefacente e si allontana: scoperto e arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 46enne napoletano

La polizia ha arrestato un 46enne napoletano con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacente.

In particolare, gli agenti del commissariato Scampia, nel transitare in via Eugenio Colorni, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha prelevato qualcosa da un’intercapedine di un muro e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 85 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Gli operatori inoltre hanno rinvenuto, all’interno dell’intercapedine del muro e ben occultati in un calzino, 25 involucri di eroina del peso complessivo di circa 15 grammi e 14 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 7 grammi. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.