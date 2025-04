Porta Nolana: sequestrati involucri di crack e pillole di rivotril L'intervento tra non poche difficoltà da parte della polizia

La polizia ha arrestato due 23enni di origini marocchine, con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Vetriera Vecchia, hanno notato due soggetti confabulare con fare guardingo con il conducente di uno scooter. al quale hanno consegnato qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti, prontamente intervenuti, con non poche difficoltà hanno bloccato gli indagati trovando il primo in possesso di 10 involucri di crack, 27 pillole di rivotril e di un involucro di hahsish, mentre l’altro è stato trovato in possesso di 2 involucri di hashish, 49 pillole di rivotril e 6 involucri di crack. L’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.