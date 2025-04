Controlli a Fuorigrotta: sequestri e denunce per abusi edilizi Tra gli interventi anche quelli finalizzati all'occupazione illecita di suolo pubblico

Proseguono i controlli sul territorio da parte dell’unità operativa di Fuorigrotta, che nelle ultime ore ha effettuato diversi interventi finalizzati al contrasto dell’abusivismo edilizio e dell’occupazione illecita di suolo pubblico.

In via Zanfagna, gli agenti hanno scoperto la realizzazione abusiva di un manufatto in ferro, realizzato con lamiere coibentate e ancorato direttamente al suolo pubblico. La struttura, adibita a garage privato e dotata di chiusura con lucchetto, è stata sottoposta a sequestro in base all’articolo 321 del Codice di Procedura Penale.

Situazione analoga anche in via Abbandonata agli Astroni, dove tre persone sono state denunciate per aver installato due cancelli in ferro, posti a monte e a valle del civico 52, impedendo così la libera circolazione su una strada comunale.

Interventi anche in via Cinthia, dove gli agenti hanno sequestrato una sala per feste dotata di spettacoli viaggianti, tra cui playground e gonfiabili. La struttura era già stata oggetto di un precedente provvedimento di sequestro, i cui sigilli risultavano violati. Sempre su via Cinthia, un altro sequestro ha riguardato un locale pubblico che aveva installato una struttura esterna senza le necessarie autorizzazioni.