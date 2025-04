Omicidio di camorra nel 1998: 67enne di Ponticelli sconterà 29 anni di carcere Provvedimento eseguito dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della repubblica presso la corte di appello di Napoli a carico di un 67enne napoletano.

Dovrà scontare una pena di 29 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per l’omicidio di Paolo Colaiacolo, commesso nel 1998 e aggravato dal metodo mafioso.

L’uomo era in casa ma per le sue condizioni di salute è stato portato in ospedale per alcuni accertamenti, prima di essere tradotto in carcere.