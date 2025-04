Droga, intervento dei falchi a Napoli: tre arresti in poche ore Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

I falchi della squadra mobile e gli agenti dei commissariati Vasto- Arenaccia e Vicaria- Mercato hanno arrestato rispettivamente un 21enne napoletano, un 28enne gambiano ed un 37enne del Ghana, tutti con precedenti anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i falchi della Squadra Mobile hanno posto in essere un servizio di osservazione in piazza Rosario di Palazzo, dove hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un uomo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso di due bustine di marijuana appena acquistate del peso di circa 2 grammi, sia il 21enne, che è stato trovato in possesso di due bustine della stessa sostanza del peso di 2 grammi e 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Ancora, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via Milano, hanno notato il 28enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente; pertanto, i poliziotti hanno bloccato il predetto trovandolo in possesso di 4 involucri di cocaina, di 12 stecche di hashish del peso complesssivo di 15 grammi circa e di 70 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Infine, gli operatori del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Capuana, hanno notato il 37enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un soggetto. Così, gli agenti hanno bloccato sia l’indagato, trovandolo in possesso di 84 involucri di crack del peso complessivo di circa 12 grammi, di un involucro di anfetamina del peso di 3 grammi e di 145 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata ed è stato quindi sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.