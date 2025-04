Spari nella notte, giallo a Caivano: paura nel campo nomadi Refertati otto bossi di pistola calibro 9x21

La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Caivano allertati dal 112 sono intervenuti a via Strada Provinciale Cinque Vie, a Caivano, presso il campo nomadi per l'esplosione di colpi di arma da fuoco. Durante il sopralluogo, i militari dell'Arma hanno rinvenuto 8 bossoli di pistola 9x21. Indagini in corso da parte dei carabinieri, volte a ricostruire l'intera vicenda e a comprenderne matrice.