Casandrino, incidente sulla provinciale: muore un 60enne Non è escluso che possa trattarsi di un malore

Tragedia sulla Strada Provinciale 500, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita in un incidente stradale autonomo. I carabinieri della Compagnia di Caivano sono intervenuti per i rilievi del caso all'altezza di Casandrino La vittima, alla guida della propria auto, è deceduta sul colpo. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del sinistro. Non è escluso che possa trattarsi di un malore. Il traffico ha subito rallentamenti, ma la circolazione non è mai stata interrotta