Paura a Barra, in fiamme struttura sanitaria della Asl Sospese le attività sanitarie

Un fumo nero visibile dalla vicina autostrada e dalla Circumvesuviana che passa a fianco si è alzato dalla struttura sanitaria della Asl NAPOLI 1 Barra dove si è verificato un incendio. Secondo quanto si è appreso, le fiamme si sono sviluppate su una tettoia i cui pezzi sono caduti anche all'interno. Operatori e pazienti presenti nella struttura di via Ciccarelli, nella zona orientale di Napoli, sono stati fatti evacuare, ma nessuno si è fatto male.

Tuttavia, a causa di quanto avvenuto, domani (16 aprile 2025) sarà necessario sospendere temporaneamente tutte le attività sanitarie presso la struttura nelle more di ulteriori verifiche. Sarà cura della direzione sanitaria dello Stabilimento Ospedaliero contattare i pazienti prenotati per fissare nuovi appuntamenti in tempistiche più rapide possibili.