Centauro aggredisce medici e maresciallo dei carabinieri: arrestato E' successo a Marano di Napoli

A Marano di Napoli un maresciallo in servizio alla sezione operativa della locale compagnia sta percorrendo via Tagliamento quando è intervenuto per aiutare il personale medico che era sul posto.

I medici stanno tentando di medicare un 49enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è a terra perché caduto dal proprio scooter. E’ in evidente stato di alterazione psicofisica e aggredisce i medici.

Il maresciallo interviene e inizia la colluttazione. Sul posto arrivano anche i carabinieri della tenenza di Melito e gli agenti della polizia municipale che l’uomo aveva tentato di aggredire.

Con non poche difficoltà il 49enne viene arrestato, dovrà rispondere di minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il Sottufficiale è stato medicato nell’ospedale di Giugliano in Campania, per lui lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.