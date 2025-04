Allarme inquinamento nella conca di Agnano: a rischio la falda acquifera Rifiuti interrati, materiali ferrosi e tossici

Nella conca di Agnano, tra Napoli e Pozzuoli, è in atto una devastazione dell’ambiente naturale che può avere conseguenze gravi, inquinando la falda acquifera.

Rifiuti interrati, materiali ferrosi e tossici che vengono trasportati tra via Vicinale Montespina e via San Gennaro Agnano, da grossi camion nonostante un divieto di passaggio per gli automezzi di grandi dimensioni, costituiscono una bomba ecologica. Lo spiega il vicepresidente nazionale dei gruppi ricerca ecologica Vincenzo Stabile.

"Si tratta di una zona delicatissima, che è parte dell’area flegrea, con un suolo vulcanico molto impermeabile. Con le piogge, i liquidi filtrano nei canali e possono finire in mare. È una vera e propria emergenza ambientale".

Sugli sversamenti di rifiuti tra Agnano e Pozzuoli i gruppi ricerca ecologica” hanno presentato una denuncia ai carabinieri forestali.