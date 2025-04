Paura sulla funivia di Monte Faito: rottura di un cavo, salvati 9 passeggeri Una cabina è rimasta sospesa nel vuoto

Momenti di forte tensione questa mattina sulla funivia del Monte Faito, dove una cabina è rimasta sospesa nel vuoto a causa della rottura di un cavo subito dopo la partenza dalla stazione di Castellammare di Stabia. Fortunatamente, le operazioni di salvataggio si sono concluse senza feriti.

Salvi i 9 passeggeri a bordo della cabina in discesa

Secondo quanto riferito dalle autorità, nove passeggeri erano presenti all’interno della cabina bloccata al momento dell’incidente. L’intervento rapido e coordinato dei vigili del fuoco ha permesso di riportarli a terra in sicurezza.

Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite, ma lo spavento è stato grande.

Due passeggeri ancora bloccati nella cabina in salita

Mentre i 9 passeggeri sono stati messi in salvo, continuano le operazioni di recupero per altre due persone che si trovano all’interno di una cabina in partenza dal versante opposto del Monte Faito, a circa 1.200 metri di altitudine. Le condizioni meteo al momento non sembrano ostacolare le attività di soccorso.

Intervento di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Forze dell’Ordine

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e la polizia. Tutte le squadre stanno collaborando per garantire la sicurezza dei passeggeri e accertare le cause della rottura del cavo. Il servizio di funivia è gestito dall’EAV – Ente Autonomo Volturno, che ha subito sospeso le corse.

Preoccupazioni sulla sicurezza: inchiesta in corso

Dopo l’incidente, si aprono ora interrogativi sulla manutenzione e sicurezza dell’impianto. Sarà avviata un’indagine per chiarire cosa abbia causato la rottura del cavo e per verificare eventuali responsabilità.

L’incidente alla funivia di Monte Faito poteva trasformarsi in tragedia, ma l'efficacia del sistema di emergenza ha permesso di evitare il peggio. Il caso rimane aperto e verrà seguito con attenzione anche nelle prossime ore.