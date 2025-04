Ercolano, controlli interforze sul Vesuvio: sicurezza rafforzata per il turismo L’intervento ha visto impegnati: 15 operatori delle forze dell’ordine, 4 pattuglie, 2 scooter

È stata intensificata l’attività di controllo nell’area vesuviana con una massiccia operazione interforze condotta lungo la strada che conduce al cratere del Vesuvio, una delle mete turistiche più frequentate del Sud Italia. L’intervento, finalizzato alla tutela di residenti e visitatori, ha coinvolto polizia locale, militari della Tenenza di Ercolano e Corpo Forestale.

Il Sindaco Buonajuto: “Più sicurezza per un luogo simbolo del nostro patrimonio”

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha commentato positivamente l’iniziativa: “I controlli dimostrano l'attenzione che riserviamo all'area vesuviana, non solo per tutelare residenti e visitatori, ma anche per contrastare ogni forma di abusivismo e illegalità”. L’operazione ha interessato un tratto di strada ad alta densità turistica, soprattutto in vista delle festività pasquali e del crescente afflusso primaverile.

La Task Force in azione: 50 persone e 30 veicoli controllati

Nel dettaglio, l’intervento ha visto impegnati: 15 operatori delle forze dell’ordine, 4 pattuglie, 2 scooter di servizio. In circa due ore di attività sono stati controllati 50 soggetti e 30 veicoli. Il bilancio finale comprende: 6 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, 1 sanzione per esercizio abusivo di noleggio con conducente (NCC).

Un impegno per la legalità e il decoro del Parco Nazionale del Vesuvio

L’area interessata rappresenta una delle principali porte d’accesso al Parco Nazionale del Vesuvio, un vero e proprio biglietto da visita per la città di Ercolano.

L'obiettivo è chiaro: rendere la zona più accogliente, sicura e rispettosa dell’ambiente. Il sindaco ha voluto ringraziare in particolare la Polizia Municipale di Ercolano e il Comandante Nicola Vanacore, sottolineando il valore del lavoro sinergico tra tutte le forze dell’ordine.

Ercolano e Vesuvio: sicurezza e turismo, un binomio strategico

Con l’aumento del turismo in vista della bella stagione, Ercolano punta a un modello di accoglienza che coniughi bellezza e legalità. I controlli interforze rappresentano una risposta concreta alle esigenze di sicurezza, ma anche un segnale chiaro contro l’abusivismo e le attività irregolari.